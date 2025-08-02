إنفانتينو يستجيب لدعوة أبو ريدة بقضاء عطلته مع اسرته في العلمين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال قضاء عطلته بمدينة العلمين،

وحضر اللقاء المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وزير الرياضة يلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

ورحب الدكتور أشرف صبحي بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مصر، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة المهمة.

وقال: "أرحب بالسيد جياني إنفانتينو في مصر، كما توجه بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي على اختياره مدينة العلمين لقضاء عطلته مع الاسرة بها".

كما توجه وزير الرياضة بالشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لقضاء عطلته مع الاسرة في مصر.