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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يرحب بقضاء رئيس الفيفا لعطلته الرسمية في العلمين

أشرف صبحي رفقة إنفانتينو وهاني أبو ريدة
أشرف صبحي رفقة إنفانتينو وهاني أبو ريدة
منتصر الرفاعي

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال زيارته الخاصة إلى مدينة العلمين لقضاء عطلته الصيفية. 

جاء ذلك بحضور هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والرئيس الشرفي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ورحب وزير الرياضة بزيارة رئيس الاتحاد الدولي إلى مصر، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

وقال:" أرحب بالسيد جياني إنفانتينو في مصر، وأتوجه له بالشكر على اختياره مدينة العلمين لقضاء عطلته برفقة أسرته."

كما وجه الوزير الشكر لهاني أبو ريدة على دعوته لإنفانتينو، مشيدًا بجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر والمؤسسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأجرى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً بجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال وجوده بمدينة العلمين المصرية لقضاء عطلته الصيفية بمصر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هاني أبو ريدة

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