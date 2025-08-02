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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب شباب الكرة الطائرة يختتم مشواره في بطولة العالم بفوز هام على تونس

منتخب شباب الطائرة
منتخب شباب الطائرة
محمد سمير

اختتم المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني هاني مصيلحي، مشاركته في بطولة العالم المقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس، بتحقيق فوز مهم على نظيره التونسي بنتيجة 3-0، في لقاء تحديد المركزين الـ21 والـ22.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-18، 25-18، 25-21).

وكان المنتخبان قد التقيا سابقًا في أولى مباريات المجموعة الثالثة من البطولة، وفاز فيها المنتخب المصري أيضًا بنتيجة 3-0.

استهل المنتخب مشواره بفوز مستحق على تونس في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

تضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا هم:
مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

يضم الجهاز الفني كلًا من:

البرازيلي بيرسي أونكن: مشرفًا عامًا على منتخبي الشباب والناشئين

هاني مصيلحي: مديرًا فنيًا

مصطفى هلال: مدربًا عامًا

أحمد سعيد: محللًا تقنيًا

محمد يونس: طبيب المنتخب


ويرأس بعثة المنتخب في أوزبكستان الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وقدم  المنتخب أداء مشرّف يعكس تطور مستوى اللعبة في مصر تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخب الشباب قدم أداءً قويًا وظهر بصورة طيبة، مشيرًا إلى أنه من المنتخبات الواعدة، وأن العديد من عناصره أظهروا مستوى مميزًا يعكس تطور اللعبة لهذا الجيل.

وأضاف أن مجلس الإدارة حرص على توفير برنامج إعداد قوي للمنتخب قبل السفر إلى أوزبكستان، مما ساهم في الظهور بمستوى مشرف في البطولة.

المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة هاني مصيلحي بطولة العالم المقامة بأوزبكستان منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

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