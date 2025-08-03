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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تنظيف من القاذورات.. محمد سليمان يؤيد القبض على التيك توكرز

الفنان محمد سليمان
الفنان محمد سليمان
أحمد إبراهيم

تفاعل الفنان محمد سليمان، مع الاجراءات الأخيرة لوزارة الداخلية التي استهدفت عدد من التيك توكرز، بسبب خروجهم عن الآداب العامة، واصفا هذه الخطوة بأنها «تنظيف السوشيال ميديا من القاذورات».

وكتب محمد سليمان، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: «الحال المقلوب لازم يتعدل، القبض على البلوجرز ده اسمه: تنظيف!، البلوجر اللي بيطلع يقل أدبه... لازم يتكسر له الموبايل مش بس يتقبض عليه!».

وأضاف، محمد سليمان: «اللي بيقرفك في الشارع.. هو نفسه بيجيلك على التيك توك!، اللي بيقولوا حرية... بيصدروا لعيالنا قذاره على هيئة ترند!، أنا مع أي إجراء بيحمي عيالنا من القاذورات اللي اتسمّت محتوى!».

أحدث لقاءات محمد سليمان 

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد سليمان عن أسرار رحلته الفنية ورؤيته لأعماله المقبلة، وذلك في لقاء خاص مع برنامج لمن يهمه الفن تقديم الإعلامية أميرة نور على نغم إف إم .

وقال محمد سليمان: “أي دور بعمله باخده من منطقة الواقع، وبحاول تكون انفعالاتي حقيقية من واقع حياتي الشخصية، لأن حياتي سلسلة متصلة الحلقات، كل حاجة بتسلم اللي بعدها”.

وأشار إلى أن التمثيل لم يكن ضمن أحلامه في البداية، مضيفا: “عمرى ما فكرت إني هبقى ممثل، بس كان فيه إشارات بتقول إن فيا حاجة تخليني أنفع أبقى ممثل”.

وأضاف أن بدايته الفنية كانت في فيلم 7 ورقات كوتشينة مع المخرج شريف صبري.

وعلق سليمان على أهمية الدراسة للفنان، قائلاً: “كل موهبة محتاجة دراسة، لأن الموهبة لوحدها مش كفاية. لازم الفنان يبقى مثقف ويقرأ كتير.”

أعرب عن فخره بالمشاركة في مسلسل الحشاشين، قائلاً: “اتشرفت بالعمل مع المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز، والعمل ده يعتبر نجمة على صدر مصر.”

وكشف عن أمنيته بتقديم شخصيتي الفنان عبد السلام النابلسي والفنان منير مراد في عمل فني.

محمد سليمان الفنان محمد سليمان تيك توك السوشيال ميديا

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