رئيس الوزراء يشهد افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا حيث يشهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح النسخة السادسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "من كل مكان..مصر العنوان"، والذى يُعقد فى القاهرة يومي الأحد والاثنين 3 و4 أغسطس الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في خطط التنمية الوطنية، ويمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين.