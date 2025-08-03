89.84% سياسة واقتصاد وإعلام 86.71% والالسن 87.65%.. رسميا الحدود الدنيا لكليات أدبي بتنسيق الجامعات 2025

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للكليات الأدبية وجاء كالتالي:

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، للاعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، على أن تستمر المرحلة خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 وحتى السبت 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025 نظام حديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، أي بنسبة 91.5%.

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.44%.

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، أي بنسبة 72.8%.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 عبر الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg