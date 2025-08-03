محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية من مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية وذلك من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جاهزية محافظة الجيزة للاستحقاق الانتخابي لعام 2025.

تفعيل منظومة المراقبة والتأمين



استعرض المحافظ إجراءات تأمين العملية الانتخابية والتي تشمل تفعيل شبكة كاميرات المراقبة من خلال مركز السيطرة لمتابعة سير العملية الانتخابية بما يضمن أعلى درجات التأمين والانضباط.

تنسيق متكامل بين الجهات المعنية

وأكد المهندس عادل النجار أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة وقيادات المحافظة وكافة الجهات المعنية ممثلة بمندوبيها داخل مركز الشبكة الوطنية بما يضمن إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت بكل سهولة ويسر.

تشديدات على الاستعداد الميداني الكامل

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الأجهزة والمديريات المعنية بضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية للجان والمقار الانتخابية مع استمرار الاستعداد والتأهب للدرجة القصوى طوال أيام الانتخابات.

جاهزية الطوارئ وتسهيلات لذوي القدرات الخاصة

واستمع محافظ الجيزة إلى موقف مختلف الجهات بشأن أدوارها خلال فترة انعقاد الانتخابات موجّهًا بضرورة الالتزام بمواقع انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وطوارئ المياه والكهرباء والاتصالات، لضمان سرعة التعامل مع أية حالات طارئة.

كما شدّد على ضرورة توفير المظلات ومقاعد الانتظار والكراسي المتحركة لتسهيل حركة ذوي الاعاقة بالإضافة إلى توفير مرشدين في كل لجنة لمساعدة الناخبين في الوصول إلى لجانهم المسجلين بها ورفع التقارير الدورية إلى غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

دعوة للمشاركة في العرس الانتخابي

وجدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة دعوته لمواطني المحافظة إلى المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية واستثمار حقهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ .