المغرب يحقق الفوز في مستهل مشواره ببطولة أمم إفريقيا للمحليين

افتتح منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين - المقامة حاليا في أوغندا وتنزانيا وكينيا - بالفوز 2 - صفر على منتخب أنجولا، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات.

وافتتح عماد الرياحي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 29، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل يواكيم بالانجا، لاعب منتخب أنجولا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

بتلك النتيجة، حصد منتخب المغرب أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه منتخب كينيا، المتساوي معه في ذات الرصيد، عقب فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من يوم الأحد، وتضم المجموعة أيضا منتخب زامبيا.