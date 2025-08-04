موجز الوادي الجديد: استعدادات تامة لانتخابات الشيوخ والمحافظ يطمئن على سير العمل بمحطة تعبئة البوتجاز

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

الوادي الجديد .. استعدادات تامة لانتخابات مجلس الشيوخ

أنهت محافظ الوادي الجديد، كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ بمراكز المحافظة الخمس.

أعلن سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط عن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يومي ٤ و٥ أغسطس الجاري.

ومن خلال المتابعة المستمرة لأيام الماضية اثمر عن جاهزية اللجان الانتخابية داخل وخارج المقار بالمدينة والقرى، حيث تم المرور على جميع المقار الانتخابية، والتأكد من توافر كافة التجهيزات، ورفع كفاءة محيط اللجان من حيث النظافة العامة، والإنارة، وتوفير أماكن الانتظار، وتهيئة بيئة مناسبة تليق بالمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس المركز على ان جميع اللجان أصبحت مستعدة بالكامل لاستقبال الناخبين، مشددًا على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الأجهزة التنفيذية، والأمنية، والصحية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

كما أوضح أن فرق العمل بالوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة، بروح وطنية خالصة، لتنفيذ كافة التوجيهات وتحقيق أعلى درجات الجاهزية، مشيرًا إلى أن ما يتم على الأرض هو انعكاس واضح لاهتمام القيادة السياسية بهذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

محافظ الوادي الجديد يطمئن على سير العمل بمحطة تعبئة البوتجاز بالخارجة.

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمحطة تعبئة البوتجاز بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز ومحمد حسانين مدير المحطة.

واطمأن على انتظام سير العمل داخل المحطة وتابع عمليات التعبئة والوزن وفحص الأمان للإسطوانات المُعبّئة، كما شهد تجربة عملية للتعامل مع حوادث الحريق ومدى كفاءة معدات الحماية المدنية وتدريب العاملين بالمحطة على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

ووجّه الزملوط بتركيب مظلات بمنطقة تبريد خزانات الغاز، و التوسع في إتاحة منافذ البيع التابعة للوحدة المحلية؛ لمواجهة رفع أسعار الإسطوانات واستغلال المواطنين، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالمحطة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل داخل المحطة.

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥،والمقرر عقدها يومي ٤ و ٥ أغسطس الجاري، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير عملية الإقتراع وتمكين الناخبين من أداء الاستحقاق الوطني بنظام وهدوء.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة يبلغ ١٩٤ ألفا و٣٥٠ ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم ٦٠ لجنةً فرعية و ٦٠مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

كما شدّد على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى و تذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان.