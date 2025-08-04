ترامب: ويتكوف يزور روسيا الأربعاء أو الخميس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، قد يتوجه إلى موسكو يوم الأربعاء أو الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، وسط تصاعد التوترات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات صحفية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا في حال لم توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقال ترامب: "إذا لم تتوقف روسيا عن الحرب، فسنفرض عقوبات أكثر صرامة مما رأوه من قبل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أصبحت "بارعة في تجنب العقوبات"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع حلفائها لسد الثغرات وملاحقة الشبكات التي تساعد موسكو على الالتفاف على الإجراءات الاقتصادية الغربية.

وفي سياق منفصل، قال ترامب إن الإدارة ستعلن عن مرشح لشغل المنصب الشاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "خلال الأيام القليلة القادمة"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول هوية المرشح المحتمل.