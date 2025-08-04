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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية تستعد لاستقبال المواطنين في أول أيام انتخابات الشورى

لجان الانتخابات
لجان الانتخابات
مروة فاضل

تستعد محافظة المنوفية اليوم لاستقبال الناخبين في أول أيام انتخابات مجلس الشورى والتي تجري علي مدار يومين.

وتفتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار يومين.

ويتنافس في الانتخابات نحو 19 مرشحا سيتم اختيار 4 مرشحين بالإضافة إلي القائمة.

واكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جاهزية المقار الانتخابية من حيث التأمين وتهيئة اللجان بشكل عام لاستقبال الناخبين ، فضلاً عن توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها ، مؤكدا حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات فوراً من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

وشدد أبو ليمون على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية.

وأشار المحافظ إلي انه تم  تجهيز  12 مركزا انتخابيا و 455 مقرا انتخابيا و 469 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و 947 ألفا و 608 ناخبين  على مستوى المحافظة .

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