تجديد مذكرة التفاهم بين مصر وهولندا الخاصة باللجنة العليا للمياه

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز هذا التعاون فى مجال الموارد المائية .

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بتمويل من حكومة هولندا، حيث تم التأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج المقرر، والتنسيق التام خلال الفترة القادمة بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي لضمان نهو تنفيذ كافة أنشطة المشروع خلال الفترة الزمنية المتبقية من المشروع، والتأكيد على قيام منظمة الفاو بالتنسيق مع أجهزة الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل وتسريع الإجراءات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التحول للري الحديث بالمواقع المستهدفة بالمشروع، مع تعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع بمحافظات (اسيوط - سوهاج - قنا) ، وتكثيف الأنشطة والندوات وورش العمل لتعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث بأراضيهم وعوائده الإيجابية من زيادة الإنتاجية المحصولية وبالتالي العائد المادي وتحسين نوعية المنتجات الزراعية .

كما تم خلال اللقاء استعراض موقف الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها بإستخدام تقنيات "التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة فى ظل التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ المصرية .

كما تم مناقشة الإعداد للاحتفال بمرور ٥٠ عام على بداية التعاون المصري الهولندي فى مجال المياه، وإنشاء المجلس الاستشارى المصري الهولندي فى عام ١٩٧٥، حيث تم استعراض موقف الإعداد لعدد من الفعاليات حول تلك المناسبة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل .

كما تم مناقشة إجراءات تجديد مذكرة التفاهم بين مصر وهولندا والخاصة باللجنة المصرية الهولندية العليا للمياه، حيث تشتمل مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه وإدارة المناطق الساحلية ومواجهة آثار التغيرات المناخية .