بيراميدز يحتفل بالتتويج التاريخي بدوري أبطال أفريقيا في حفل كبير بالقاهرة اليوم

ينظم نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، احتفاءً بتتويج فريق الكرة الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد، المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وتأتي هذه الاحتفالية تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه بيراميدز بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحصد اللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته.

ويشهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني للفريق، واللاعبين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في إدارة الكرة بمصر، والوطن العربي، وأفريقيا، والعالم، بالإضافة إلى نخبة من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء.

ويُعد بيراميدز أول نادٍ في أفريقيا يتوج بلقب دوري الأبطال في نسخته الجديدة بعد تغيير تصميم الكأس، ليُسطّر اسمه في التاريخ القاري كأول بطل في الشكل الجديد للبطولة.