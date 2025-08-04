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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبد الوهاب يظهر بلوك مختلف بفيلم درويش

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أوركيد سامي

يشارك الفنان أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش الذي يعتبر أول أعماله السينمائية بدور رشدي، ويظهر أحمد بلوك مختلف في الفيلم كما يجيد التحدث باللغة الفرنسية ويعمل بالنصب.


فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى الغريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.
وفي سياق متصل، يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حالياً في دور العرض.
الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.
وفي سياق آخر، يواصل أحمد عبد الوهاب حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدي من جوائز رمضان ٢٠٢٥ من Creative Summit. وجائزة التميز من كاس إنرجي للدراما.
ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.
كما عرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
وشارك أيضًا أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.
يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أحمد عبد الوهاب فيلم درويش اخبار الفن نجوم الفن

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