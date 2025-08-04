الائتلاف المصري: حراك مكثف لمرشحي الفردي وسط تزايد إقبال العائلات

رصد المتابعون الميدانيون للائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إقبالا متزايدا للعائلات لتصويت لأنصارهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت فعاليات المرحلة الثانية منها اليوم الإثنين وتستمر لمساء غد.

وقد رصد المتابعون الميدانيون للائتلاف ما يلي:

أولًا: محافظة قنا:

لجنة 56 مشتركة، مدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي.

لجنة 55 مشتركة، مدرسة المعني. الابتدائية المشتركة

اللجنة 54 بمدرسة المعني الابتدائية الجديدة، لجنة مشتركة.

لجنة 58 مدرسة السلام الابتدائية المشتركة بالعبادة، منطقة الحصوية، بندر قنا.

ثانيًا: محافظة الإسكندرية:

مدرسه مصطفى حلمي المنتزه.

لجنة 34، مدرسة محمود عباس العتي، طوسون.

لجان مدرسة أم المؤمنين المنتزه إسكندرية.

لجان مدرسة منير الجمال بالمنتزه الإسكندرية.

لجنة 34 مدرسة محمود عباس العتي طوسون منتزه ثان.

لجنة 145و146، بمدرسة الشهيد محمود سامي عبد الرحمن، منطقة سموحة بالإسكندرية.

مدرسة السيدة نفيسة، بالمنتزه الإسكندرية.

ثالثًا: محافظة البحيرة:

لجنة 497 البحيرة.

لجنة سالم علام.

مركز إيتاي البارود البحيرة.

رابعًا: محافظة القليوبية:

لجنة 160 و161، مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، عزبة عثمان القليوبي.

لجنة 204 و205، مجمع أسماء بنت أبي بكر، شرق شيرا الخيمة بهتيم القليوبية.

لجنة191، مدرسة 15 مايو الابتدائية، الشارع الجديد القليوبية.

خامسًا: محافظة إمبابة:

لجان مدرسة شباب المستقبل بمدينة التحرير امبابة.

سادسًا: محافظة بني سويف:

لجان مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية - قرية كوم الصعايدة - مركز ببا بني سويف.

لجنة 9، مدرسة بلفيا الابتدائية المشتركة، بمركز بني سويف سعة اللجنة 4779.

لجنة 241، المعهد الديني بقرية هلية - مركز ببا - محافظة بني سويف.

سابعًا: محافظة طنطا:

لحنة (140) مدرسة التربية الفكرية شارع سعيد بقحافة حي ثان طنطا.

سيواصل الائتلاف إصدار تقاريره الدورية على مدار اليوم، لرصد أي تطورات أو مخالفات محتملة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم نزاهة العملية الانتخابية.