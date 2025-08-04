تأكيدا لصدى البلد.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع حارس بيراميدز

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي إجراءات التعاقد مع الحارس يوسف نادر حارس نادي بيراميدز السابق بعقد يمتد لمدة ثلاث مواسم

وجاء التعاقد مع حارس بيراميدز بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد سامي



وكان صدى البلد قد نشر انهاء مسئولو نادي الاتحاد السكندري، إجراءات التعاقد مع الحارس الشاب يوسف نادر، حارس مرمى فريق بيراميدز، للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر .

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن نادي الاتحاد السكندري قد أتم اتفاقه مع يوسف نادر، حارس مرمى فريق بيراميدز، للانتقال إلى صفوف زعيم الثغر.