تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 شخصًا حتى الآن، من بينهم "ليلى الشبح" التي تم ضبطها في منزلها، وذلك ضمن حملة تطهير كبيرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم "برنامج على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الحفاظ على الذوق العام والتصدي للممارسات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن إدارة "تيك توك" قامت بحذف نحو 2 مليون و900 ألف فيديو في مصر، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء بعد أن أظهرت الدولة المصرية حزمها، وتواصلت إدارة التطبيق مع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقب مداخلته في البرنامج.

وأشار إلى أن "تيك توك" لم يتحرك إلا بعد تدخل الدولة المصرية، وأن المنصة تعهدت بالالتزام بالقوانين المصرية، مؤكدًا أن الدولة سترحب بأي تعاون يهدف لتطبيق القانون.

ووجه موسى الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في التصدي للشائعات والإساءات عبر مواقع التواصل، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لن تسمح بتمرير أي محتوى غير أخلاقي على هذه المنصات.

