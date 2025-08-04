غرق طفلين شقيقين بنهر النيل في أسيوط

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الإثنين، داخل مياه نهر النيل بمنطقة الشيخوة بالوليدية التابعة لحي شرق مدينة أسيوط.

غرق طفلين في مياه النيل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين في مياه النيل بمنطقة الوليدية.

قوات الإنقاذ النهري تبحث عنهما

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وضباط قسم ثانٍ أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق، إلى موقع الحادث، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف، حيث بدأت أعمال البحث والانتشال.

انتشال جثمانيهما من المياه

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الطفلين هما: "آدم ياسر صديق" (12 عامًا)، وشقيقه "أحمد" (10 أعوام)، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانيهما من المياه، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين توجها إلى النهر للسباحة، إلا أن تيار المياه جرفهما، ما أدى إلى غرقهما في الحال.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.