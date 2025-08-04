أحمد موسى: القبض على ليلى الشبح ضمن حملة تطهير إلكتروني واسعة.. وتيك توك يحذف 2.9 مليون فيديو بعد تدخل الدولة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 شخصًا حتى الآن، في إطار حملة أمنية مكثفة تستهدف تطهير منصات التواصل الاجتماعي من المحتويات المسيئة والمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن من بين المقبوض عليهم سيدة تدعى “ليلى الشبح”، التي تم ضبطها داخل منزلها.

وخلال تقديمه التغطية الخاصة لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أكد موسى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الذوق العام، والتصدي لما وصفه بـ”الانفلات الرقمي”، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس القيم الأخلاقية أو تروج لمحتويات هابطة تسيء لصورة المجتمع.

وأشار إلى أن إدارة منصة “تيك توك” حذفت قرابة 2 مليون و900 ألف فيديو داخل مصر، عقب تحرك حاسم من الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء بعد مداخلة للنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في البرنامج، والتي أثارت تفاعلًا رسميًا مع إدارة المنصة.

وأوضح موسى أن “تيك توك” لم يتحرك؛ إلا بعد أن أظهرت الدولة المصرية جديتها وحزمها في التعامل مع المحتوى المخالف، مؤكدًا أن المنصة تعهدت رسميًا بالالتزام بالقوانين المصرية، والتعاون في أي جهود تهدف لتطبيق القانون والحفاظ على الأخلاقيات العامة.

ووجه موسى الشكر لوزارة الداخلية على دورها الفاعل في ملاحقة مروجي الشائعات والمحتويات غير الأخلاقية عبر مواقع التواصل، مشددًا على أن أجهزة الدولة ستظل حائط الصد الأول في مواجهة أي إساءة لقيم المجتمع أو استهداف لوعيه.