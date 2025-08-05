أمير هشام: «نظام السداد» الخلاف الأخير بين الأهلي و ايهاب أمين

قال الإعلامي أمير هشام، إن إيهاب أمين مع فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي، وافق على تجديد عقده مقابل 10 مليون جنيه سنويًا ويتبقى الاتفاق على آلية السداد.

وأضاف: إيهاب أمين وافق على عرض الأهلي بـ10 مليون ولازال يتبقى التوقيع الرسمي، والخلاف في الوقت الحالي بين الطرفين على نظام السداد.

وواصل: الأهلي ينتظر رد إيهاب أمين من أجل توقيع العقود، والنادي قام بعرض آلية معينة لسداد الدفعات المالية في عقده الجديد.

وأكمل: اللاعب لم يوافق على آلية سداد الأهلي لمستحقاته المالية حتى الآن، ويريد الحصول على الدفعات بطريقة معينة، ولازالت هذه هي نقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن.