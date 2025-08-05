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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشهد انتخابي لافت بمدرسة «أم المؤمنين» بالهرم.. والمرأة تتصدر المشهد

انتخابات مجلس الشيوخ 2025
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
حسن رضوان

شهدت مدرسة "أم المؤمنين الثانوية للبنات" بمنطقة الهرم، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، مع انطلاق الساعات الأولى لليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر.

ورصدت عدسة “صدى البلد” توافدًا كبيرًا من السيدات وكبار السن على مقار اللجان، وسط أجواء منظمة وتسهيلات واضحة، إلى جانب انتشار عناصر التأمين لتيسير العملية الانتخابية والحفاظ على الانضباط داخل محيط المدرسة.

وانطلقت عمليات التصويت لليوم الثاني في تمام التاسعة صباحًا، وسط حرص لافت من المواطنين على استغلال الفرصة الأخيرة للإدلاء بأصواتهم، فيما تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل 27 دائرة للفردي و4 دوائر للقوائم، تحت إشراف قضائي كامل، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" السباق بنظام القوائم دون منافسة، مع اشتراط حصولها على نسبة 5% من إجمالي المقيدين لضمان الفوز، في حين تشهد مقاعد النظام الفردي تنافسًا محتدمًا بين 424 مرشحًا، منهم 183 مستقلًا و241 حزبيًا.

وفي محافظة الجيزة، تم تجهيز 492 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة لحظية من الجهات المعنية لتأمين اليوم الأخير من التصويت، الذي يشهد زخمًا متزايدًا مع تقدم ساعات النهار.

الهرم انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ازاي اعرف لجنتي الانتخابية صناديق الاقتراع مجلس الشيوخ

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