صرف إعانة عاجلة من العامة للنيابات والمحاكم لأسرة موظفة محكمة إسنا

قررت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، صرف إعانة عاجلة لأسرة شهيدة الواجب نهال عبده الموظفة بمحكمة إسنا، والتي توفيت في حادثة سيارة صباح اليوم، أثناء ذهابها إلى اللجنة التي تشرف فيها على انتخابات مجلس الشيوخ.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة، أفادة من الغرفة الفرعية باللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم الأقصر، بوفاة نهال عبده، الموظفة بمحكمة إسنا أثناء ذهابها للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في حادث مأساوي.

ولقيت نهال عبده الموظفة بمحكمة إسنا وعضو لجنة انتخابات قرية الدبابية، مصرعها هي وزوجها أشرف عبد الرحمن، الموظف بتأمينات إسنا، إثر انقلاب سيارتهما أثناء توجهها إلى مقر اللجنة جنوب محافظة الأقصر.

ونعى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الفقيدة وزوجها، قائلًا خلال مؤتمر صحفي من غرفة عمليات الهيئة: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة نهال محمد عبده، معاونة بلجنة فرعية بالأقصر، وزوجها، بعد وفاتهما في حادث أليم وهمّا في طريقهما لأداء واجبهما الوطني".

وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم إلى أسرة الموظفة بصادق التعازي والمواساة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفي بيان رسمي، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، إننا نتابع سير العملية الانتخابية من خلال التواصل مع الأعضاء على مستوى الجمهورية وحل المشكلات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

واختتم: تلقينا خبر وفاة الزميلة الفاضلة نهال عبده بعد تعرضها لحادث سيارة ببالغ الحزن الأسى، مؤكدا أن النقابة تشهد للفقيدة بحسن الخلق والعمل والتفاني والإخلاص في خدمة الجمهور.