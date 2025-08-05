وفر فاتورة الكهرباء .. 7 نصائح مهمة لترشيد استهلاك الراوتر

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بهدف خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

تأتي النصائح في إطار حملتها المستمرة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء.

وركزت الشركة في توجيهاتها على الأجهزة التي تعمل بشكل دائم في المنازل، مثل أجهزة الراوتر والشبكات اللاسلكية، والتي يغفل عنها كثيرون.

وأشارت الشركة أن الراوتر العادي يستهلك ما بين 8 إلى 15 واط في الساعة، وهذا يعني تقريبًا 10 كيلووات/ساعة شهريًا .

نصائح مهمة لاستخدام الراوتر

- فصل الراوتر وقت النوم أو السفر فأثناء السفر أو الليل، لا يتم استخدامه لذلك فصله يقلل الاستهلاك ويخفف الحمل.



- تفعيل خاصية الجدولة (Wi-Fi Schedule) معظم الراوترات الحديثة فيها خاصية تتيح إيقاف وإعادة تشغيل الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة

- تقليل من البث الزائد (Reduce Signal Range) لو الراوتر يدعم تقليل مدى الإشارة (Transmit Power)، قللها في حالة عدم الحاجة لمسافة تغطية كبيرة.

-ضرورة تحديث الراوتر باستمرار لإن التحديثات لاتحسن الأداءفقط لكنها تقلل استهلاك الطاقة أيضا.

- استخدم راوتر موفر للطاقة أو فيه خاصية Energy Saving Mode

- افصل أي أجهزة متوصلة بالـ USB في الراوتر (مثل هارد أو طابعة) لإنها تستهلك كهرباء إضافية حتى لو لم تكن مستخدمة



- توصيل الراوتر بمشترك فيه فيوز أمان يحميه من أي زيادات مفاجئة في التيار ويحافظ عليه من التلف.

نصائح ضرورية عند شراء الراوتر

-راجع استهلاك الجهاز في وضع التشغيل الفعلي، ليس في وضع الاستعداد فقط.

-لا تشتر راوتر بإشارة قوية زيادة عن الحاجة خاصة لو مساحة المكان صغيرة فهذا يزيد في استهلاك الكهرباء.

-اختار راوتر به خاصية الإغلاق التلقائي أو الجدولة الذكية.

