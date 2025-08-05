غضب ألماني نادر من الاحتلال.. وميرتس يطالب نتنياهو بتدفق المساعدات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول ألماني قوله أن المستشار الألماني أجرى عدة محادثات هاتفية حادة وغاضبة مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.

اوردت نيويورك تايمز عن المسؤول الألماني: قوله أن ميرتس حث نتنياهو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة والسماح بدخول مساعدات بشكل واسع .

وقال المصدر أن ميرتس انضم لماكرون وستارمر في مكالمة هاتفية مع ترمب يوم الاثنين الماضي للتأكيد على حل لمايحدث في غزة.

وحث ميرتس ترمب على الضغط على نتنياهو للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

ياتي ذلك فيما اردفت نيويورك تايمز نقلا عن مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين: لم أر في حياتي المهنية مثيلا لما يحدث في غزة.