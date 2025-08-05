أحمد فتوح يتصدر محركات البحث.. وتطورات جديدة في أزمته مع الزمالك

تصدر أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية تطورات أزمته الأخيرة مع النادي، والتي بدأت بعد ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية دون إذن مسبق من الجهاز الفني.

موقف فتوح لا يزال معلقا

قال الإعلامي خالد الغندور، فى تصريحات متلفزة، إن مستقبل فتوح داخل الزمالك ما زال غامضا، موضحا أن المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، قرر تأجيل البت في موقف اللاعب.

وأكد الغندور ، أن فتوح ما زال يخوض تدريبات فردية ولم يشارك في التدريبات الجماعية، ليغيب بذلك عن حسابات المدير الفني جوسفالدو فيريرا في لقاء الفريق المرتقب أمام سيراميكا ضمن منافسات الدوري المصري.

إدارة الزمالك تفتح الباب أمام عروض خارجية

رغم إغلاق باب الانتقالات المحلي، تظل إدارة الزمالك منفتحة على مناقشة أي عروض خارجية تصل للاعب، بشرط أن تكون من دوريات لا يزال القيد فيها مفتوحا، وأن تحقق أقصى استفادة مالية للنادي.

وأوضحت الإدارة، أن أي قرار بخصوص رحيل اللاعب سيتوقف على جدية العرض وقيمته.

تأهيل بدني مشروط بالالتزام

ويواصل فتوح تنفيذ برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف أخصائي التأهيل علاء رجب، بالتنسيق مع مدير الكرة عبد الناصر محمد، وذلك تجهيزا لاحتمالية عودته إلى قائمة الفريق، شريطة إثبات حسن النية والتزامه الكامل تجاه الفريق خلال المرحلة المقبلة.

حفلة تشعل الأزمة مجددا

وكانت وجهت جماهير الزمالك انتقادات حادة للاعب، بعد ظهوره في حفل غنائي للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، في وقت كان من المفترض أن يتواجد فيه بمعسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا للموسم الكروي 2025-2026.

وزاد الجدل بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وجود فتوح بالحفل، رغم تبريره غيابه عن المعسكر بمرض عمه.

وفي هذا السياق، صرح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، أن فتوح كان متواجد في بداية المعسكر وحصل على إذن رسمي بالمغادرة، نافيا ما تردد عن انقطاعه عن المعسكر دون إذن.

“الساحل الشمالي” عقدة مستمرة في مشوار فتوح

واقعة الحفل أعادت إلى الأذهان حادث السير المأساوي الذي ارتكبه اللاعب في أغسطس 2024، حين صدم شخصًا عن طريق الخطأ أثناء القيادة على طريق مطروح - العلمين، ما أسفر عن وفاة الضحية في الحال.

وتبين لاحقا أن فتوح كان يقود تحت تأثير مخدر الحشيش، ما أدى إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة "القتل الخطأ" و"القيادة تحت تأثير المخدرات"، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقًا.

موقف العقد والإحصائيات

يرتبط أحمد فتوح بعقد مع الزمالك يمتد حتى 30 يونيو 2027، ويتبقى في عقده موسمان كاملان.

وخلال مشواره مع الفريق، خاض فتوح 179 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 17 تمريرة حاسمة، وتوج بـ6 بطولات، منها بطولتان للدوري المصري، و3 بطولات كأس مصر، بالإضافة إلى لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.