نائب الأمين العام للجبهة الوطنية تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

أدلت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، لاسيما وأن هذا الاستحقاق يمثل محطة جديدة في مسيرة ترسيخ الديمقراطية وتعزيز استقرار الدولة المصرية.

وأشادت العجوز بالدور الوطني للمرأة المصرية، مؤكدة أنها نصف المجتمع وشريك أساسي في صنع القرار، وهو ما تعكسه مشاركتها الواسعة في العملية الانتخابية.

وأضافت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على دعم المرأة ومواصلة تمكينها سياسيًا واقتصاديًا، إلى جانب تبني سياسات واضحة لدعم الشباب وفتح المجال أمامهم للمشاركة في بناء الوطن.

وأوضح العجوز، أن حزب الجبهة الوطنية يسير على نفس النهج في دعم المرأة والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في حاضر ومستقبل الوطن، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد قوة الجبهة الداخلية للدولة المصرية، ووحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.