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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللحمة بـ 310 جنيهات .. أسعار السلع بعد التخفيض في منافذ التموين

أسعار السلع بعد التخفيض
أسعار السلع بعد التخفيض
رشا عوني

مبادرة خفض الأسعار .. أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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اسعار السلع بعد التخفيض

أسعار السلع بعد التخفيض

وبدأت مبادرة تخفيض الأسعار، بتخفيض سعر 15 سلعة أساسية للمواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية ، وهي كالأتي : 

-اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 310 جنيهات بدلاً من 320 جنيها.
- السكر سعر الكيلو 28 جنيها بدلا من 30 جنيها.
- اللحوم المجمدة 190جنيها للكيلو بدلا من 220 جنيها.
- الدواجن المجمدة سعر الكيلو 90 جنيها بدلا من 110جنيهات للكيلو.
- اللحوم البلدية 330 جنيها للكيلو بدلاً من 350 جنيها للكيلو.
- زيت خليط 800 مل 52 جنيها بدلا من 54.5 جنيه.
- زيت خليط 1 لتر 67 جنيها بدلا من 70 جنيها.
- زيت ذرة 1 لتر 95.5 جنيه بدلاً من 107.5 جنيه.
- ارز سعر الكيلو 28.5 بدلاً من 30 جنيها.
- مكرونة واحد كيلو 23.5 جنيه بدلا من 25 جنيه.
- شاي 250 جرام بسعر 33 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- سمن نباتي 700 جرام بسعر 59 جنيها بدلا من 62 جنيها.
- صلصة 300 جرام بسعر 17.5جنيه بدلا من 19جنيها.

الدعم النقدى وتصحيح عشوائية منظومة صرف السلع الغذائية.. يراعى مستويات أسعار السلع ومعدلات التضخم ووصول الدعم لمستحقيه.. والحكومة حريصة على توفير السلع الغذائية وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية - اليوم السابع
مبادرة تخفيض الاسعار

5 % تخفيض على سلع أخرى

كما شملت التخفيضات سلع اخري ومنها : المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية بنسبة ٥٪؜.

مبادرة تخفيض الأسعار

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض، وذلك نتيجة التوسع في ضخ السلع بالمجمعات، وتفعيل الشراكات مع كافة أطراف المنظومة التجارية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في المبادرة لتشمل المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة.

مبادرة خفض الاسعار وزارة التموين وزير التمون سعر اللحمة اليوم سعر الزيت تخفيض اسعار السلع

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