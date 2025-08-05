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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفلسطيني عدي الدباغ يوقع رسميا للزمالك 4 مواسم

الفلسطيني عدي الدباغ
الفلسطيني عدي الدباغ
منتصر الرفاعي   -  
حسن العمدة   -  
ملك موسى

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عدي الدباغ  على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي شارلروا.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.
وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خسمة مواسم قادماً من زد، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الفلسطيني عدي الدباغ نادي الزمالك الزمالك عدي الدباغ شارلروا البلجيكي

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