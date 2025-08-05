قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
بعد دخول الفنان محمد صبحي العناية المركزة.. معلومات صادمة عن اضطراب الوعي
ابنة أصالة تظهر داخل توكتوك في جولة بالمناطق الشعبية
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
الشباب يتصدر مشهد الساعات الأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة
"خليها تنظف" تشعل السوشيال ميديا.. هل اقتربت نهاية الفود بلوجرز بعد مشاهير تيك توك؟
مش لايق عليها.. لأول مرة التحقيقات تكشف الاسم الحقيقي لسوزي الأردنية
أسعار الذهب تعاود الصعود .. وهذه قيمه عيار 21 اليوم
وزير خارجية جنوب أفريقيا: على دول العالم أن توقف الإبادة الإسرائيلية في غزة
الهيئة الوطنية: انتخابات الشيوخ تدل على زيادة الوعي لدى المواطنين
هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيد الدنيا؟.. الإفتاء تجيب
الأهلي مالوش ذنب.. ثروت سويلم: رابطة الأندية هي سبب أزمة مباراة القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

الدكتور عبدالعزيز قنصوة
الدكتور عبدالعزيز قنصوة
أحمد بسيوني

أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية بمنطقة سموحة.

ودعا رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد حرص أبناء الوطن على المساهمة في رسم ملامح المستقبل، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

ولليوم الثاني على التوالي من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، فتح صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة ، حيث تم فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، كما تم الاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين.

أكد المحافظ  أنه قد تمت مراجعة كافة الترتيبات وتجهيزات المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانياً بالمرور على محيط اللجان أو من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام  بجانب غُرف العمليات الفرعية بالأحياء.

أضاف المحافظ أنه خلال اليوم الأول من الانتخابات لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تمت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، مشيراً إلى أنه تابع عن كثب اللجان والمقار الانتخابية للتأكد من سير الانتخابات  بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والإسكندرية .

حث محافظ الإسكندرية، المواطنين الذين لم يدلوا باصواتهم أمس بضرورة المشاركة الإيجابية اليوم ، والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية. مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا و أن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.

الإسكندرية الشيوخ قنصوة انتخابات الشيوخ جامعة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

قطع الاشجار

دراسة: قطع الأشجار يؤدي إلى فيضانات شديدة

دخان الحرائق

التعرض لدخان الحرائق يصيب 133 جينا بالجسم

بالصور

شاهد البوسترات التشويقية الأولى لحكاية فلاش باك من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بوستر حكاية "فلاش باك"
بوستر حكاية "فلاش باك"
بوستر حكاية "فلاش باك"

بعد دخول الفنان محمد صبحي العناية المركزة.. معلومات صادمة عن اضطراب الوعي

ما هو اضطراب الوعي؟
ما هو اضطراب الوعي؟
ما هو اضطراب الوعي؟

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

هزت السوشيال ميديا.. اعرف تفاصيل قصة الطفلة المعجزة ليليا

الطفلة ليليا
الطفلة ليليا
الطفلة ليليا

فيديو

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة في البحيرة بالأسلحة البيضاء.. صور

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الفتيات يتصدرن المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد