رئيس جامعة الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية بمنطقة سموحة.

ودعا رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا، يجسد حرص أبناء الوطن على المساهمة في رسم ملامح المستقبل، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

ولليوم الثاني على التوالي من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، فتح صناديق الاقتراع في المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة ، حيث تم فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، كما تم الاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وجاهزية اللجان لاستقبال الناخبين.

أكد المحافظ أنه قد تمت مراجعة كافة الترتيبات وتجهيزات المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانياً بالمرور على محيط اللجان أو من خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بجانب غُرف العمليات الفرعية بالأحياء.

أضاف المحافظ أنه خلال اليوم الأول من الانتخابات لم ترصد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تمت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، مشيراً إلى أنه تابع عن كثب اللجان والمقار الانتخابية للتأكد من سير الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والإسكندرية .

حث محافظ الإسكندرية، المواطنين الذين لم يدلوا باصواتهم أمس بضرورة المشاركة الإيجابية اليوم ، والحفاظ على حقهم الذي كفله لهم الدستور في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية. مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا و أن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين.