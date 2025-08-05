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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
محمد إبراهيم

نظمت المنطقة الغربية العسكرية فعاليات مبادرة أسبوع الخير لدعم أبناء القرى والمدن الحدودية بمحافظة مطروح ، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأت الفعاليات بتوزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية لـ 200 شاب وفتاة من أبناء مطروح وتنظيم حفل زفاف جماعى لهم تضمن عرضاً للموسيقات العسكرية ، وعدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية بمحافظة مطروح.

وعلى هامش الحفل ألقى اللواء أ ح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الفعاليات إيماناً منها بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم.

كما تضمنت المبادرة تقديم الدعم ل 5000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح من خلال توزيع  5000 كرتونة من المواد الغذائية والسلع التموينية ، وعدد 5 أطنان من اللحوم ، و 50000 قطعة ملابس ، وعدد من الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال.

حضر الفعاليات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من الشيوخ والعمد والعواقل وأعضاء المجالس النيابية والرموز الدينية بالمحافظة. 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم المجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهل المواطنين.

المنطقة الغربية العسكرية أسبوع الخير صندوق تحيا مصر المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني

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المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

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