حماة الوطن: وعي المواطن السكندري أضاء المشهد الانتخابي

يتقدم حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بخالص الشكر والعرفان لأبناء الشعب السكندري، تقديرًا لمشاركتهم الإيجابية في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، في مشهد يجسّد الوعي الوطني والانتماء الحقيقي للمجتمع.

من جانبه، أكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن المشاركة الملحوظة من أهالي المحافظة خلال يومي التصويت تعكس وعيًا سياسيًا كبيرًا، موضحًا أن الإقبال يعكس ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وسعيهم لاختيار ممثلين قادرين على تبني قضاياهم.

وأشار مجاهد إلى أن مشهد الاصطفاف أمام اللجان ضم شرائح متنوعة من المجتمع السكندري، من شباب ونساء وكبار السن، في لوحة وطنية تعكس نضج المواطن السكندري، واستخدامه للأدوات الديمقراطية في اختيار من يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ.