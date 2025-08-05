مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

في محاولة لاستعادة بريقها التصميمي، كشفت مرسيدس عن أول صورة تشويقية واضحة لسيارتها الكهربائية القادمة GLC، التي ستعد بديلًا مباشرًا لسيارة EQC.

وتعد هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة المدمجة خطوة مهمة في مسار مرسيدس نحو المستقبل، ولكن بخطوات تحافظ على جذور العلامة الألمانية الأصيلة.

مرسيدس الجديدة بشبك أمامي مضاء

العنصر الأبرز في الصورة التشويقية هو الشبك الأمامي الجديد المُضاء، والذي تصفه مرسيدس بأنه “كلاسيكي مستقبلي”.

رغم أن السيارات الكهربائية لا تحتاج لشبك تهوية كبير مثل سيارات البنزين، فإن مرسيدس اختارت المضي عكس التيار بتقديم شبك ضخم وعريض مطلي بالكروم، ما يخلق مظهرًا جريئًا وملفتًا.

يتكون الشبك من هيكل شبكي بتأثير الزجاج المدخن، ما يمنح الواجهة الأمامية إحساسًا بالعمق والتميز.

أما الإضاءة فتلعب دورًا محوريًا في تعزيز هذه الهوية، حيث سيتم توفير 942 نقطة LED مدمجة داخل الشبك ضمن حزمة إضاءة اختيارية تضيء عند اقتراب السائق، وتبرز النجمة الثلاثية الشهيرة بإضاءة خاصة.

تعرضت مرسيدس في الآونة الأخيرة لانتقادات بشأن تصميمات سياراتها الكهربائية مثل EQE وEQS، اللتين لم تلقيا رواجًا كبيرًا لدى العملاء، خاصة مع التشابه الكبير في الواجهة الأمامية بين طرازات مرسيدس المختلفة.

ويبدو أن الشركة قررت الآن كسر هذا النمط بتصميم أكثر تميزًا وجاذبية.

ستكون GLC الجديدة أول طراز يعتمد هذا النهج التصميمي الجديد، لكن لن تكون الأخيرة، إذ تؤكد مرسيدس أن الشبك الأمامي المضاء سيكون عنصرًا مشتركًا في عدد من سياراتها القادمة، لمنافسة طرازات مثل BMW iX3 وبورش ماكان الكهربائية.

صرح رئيس قسم التصميم في مرسيدس، جوردون واجنر، قائلًا: “شبكنا الأمامي الجديد الأيقوني ليس مجرد واجهة جديدة لسيارة GLC، بل يعيد تعريف هوية علامتنا التجارية. إنه مزيج مثالي من رموز التصميم الراسخة التي أعيد تفسيرها للمستقبل.”

تبرز تصريحات واجنر الرؤية التصميمية الجديدة للشركة، والتي تسعى إلى تحقيق هوية بصرية فريدة لا تخطئها العين في سوقٍ مزدحم ومليء بالمنافسين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، أولا كالينيوس، أن التميز التصميمي بات ضرورة ملحّة في ظل دخول عشرات الشركات الصينية إلى سوق السيارات الكهربائية.

وأضاف في تصريح لمجلة "أوتوكار": “في الوقت الحالي، هناك أكثر من 100 شركة صينية تصنع سيارات كهربائية. يجب أن نتميز ليس فقط بالتكنولوجيا، بل بالتصميم أيضًا.”

من المنتظر أن يتم الكشف الكامل عن سيارة GLC الكهربائية الجديدة خلال معرض ميونيخ للسيارات الشهر المقبل، حيث ستعرض مرسيدس الشبك الجديد للمرة الأولى أمام الجمهور، إلى جانب تفاصيل تقنية أخرى حول الأداء والمدى الكهربائي وخيارات البطارية.

تمثل سيارة GLC الكهربائية الجديدة أكثر من مجرد طراز جديد من مرسيدس، إنها خطوة جريئة لإعادة تقديم العلامة بأسلوب تصميمي أكثر إثارة وخصوصية.

وبينما يتغير شكل السوق العالمي للسيارات الكهربائية بشكل متسارع، تسعى مرسيدس إلى أن تثبت أن التفرد لا يزال ممكنًا، حتى في عصر التقنيات الموحدة.