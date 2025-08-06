صور.. رئيس "نقل الكهرباء" تتابع سير العمل بمركزي تحكم الدلتا والصيانة

زارت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مركز تحكم الدلتا، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

وقالت رزق إن الزيارة تأتي فى إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استقرار واستدامة الشبكة القومية الموحدة للكهرباء. شارك فى الزيارة كل من المهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية والمهندس عبد الرحمن سعود، رئيس منطقة كهرباء الدلتا، والدكتور تامر خطاب مدير عام النقد الأجنبي وممثلي تحالف الشركات المنفذة واستشاري المشروع والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) الجهة الممولة.

أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد

وشددت المهندسة منى رزق على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير ومواكبةً لخطة الدولة في تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء. شملت الزيارة مركز تدريب أعمال الصيانة تحت الجهد، أى بدون فصل التيار والتقت بالعاملين بالمركز، واستعرضت أدوات التدريب والإمكانات الفنية المتوفرة، كما حضرت تجربة عملية لاختبار عصا التنظيف تحت الجهد، والتي تُعد من الأدوات الأساسية في أعمال الصيانة.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الوزير يتابع بشكل دائم ودقيق كافة المشروعات المنفذة، ويولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة، حفاظًا على كفاءة واستقرار الشبكة القومية لنقل الكهرباء.