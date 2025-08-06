قيادات «الجبهة الوطنية» تتابع عمليات الفرز في ختام ماراثون انتخابات الشيوخ 2025

عقدت غرفة العمليات المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعًا، عقب بدء فرز الأصوات، برئاسة السيد القصير، الأمين العام للحزب، وبحضور النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم، وذلك لمتابعة مجريات ختام اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ومواكبة بدء أعمال فرز الأصوات في مختلف اللجان.

واستعرض الاجتماع التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، التي تابعت نسب الإقبال وسير العملية الانتخابية، وتواصلت مع ممثلي الحزب في اللجان العامة والفرعية.

وأكد "القصير"، أن غرفة العمليات ستواصل العمل حتى الانتهاء الكامل من عمليات الفرز وإعلان النتائج، وقال: “نثمّن جهود أعضاء الحزب ووكلائه ومتابعينا في مختلف المحافظات، ونشيد بالتزامهم المهني في متابعة سير الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة.

وشدد القصير على ضرورة التزام ممثلي الحزب داخل اللجان بالتعليمات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والحفاظ على الانضباط الكامل أثناء متابعة الفرز.

أما النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم، فأكد أن الحزب عمل منذ البداية على تجهيز منظومة متابعة دقيقة تغطي كل الدوائر الانتخابية، وأوضح: “نثق في إرادة الناخبين، وفي أن ما قدمه مرشحونا من جهد طوال الفترة الماضية سينعكس في صناديق الاقتراع، ونحن مستمرون في رصد كل مراحل الفرز بدقة وشفافية.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية حالة الاستنفار داخل غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا حرصه على احترام إرادة الناخبين، والتزامه التام بالقانون في كل خطوات المتابعة.