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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تبحث سبل الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية لدعم اتخاذ القرار

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من شركة “Esri” العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، برئاسة المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي للشركة لشمال أفريقيا.

وضم الوفد كل من المهندس حسين الخولي مدير إدارة تطوير الأعمال والمهندسة داليا خليل مدير إدارة الاستشارات الجغرافية والمهندس أحمد حيدر مدير مبيعات قطاع التنمية المحلية، كما حضر الاجتماع عددا من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات المختلفة.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية 

وفي بداية اللقاء تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوفد شركة "ازري" العالمية علي الدعم الذي تقدمه للوزارة والمحافظات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر نظم المعلومات الجغرافية والخبرات والبرامج المختلفة التي أتاحتها الشركة خلال الفترة الماضية وساهمت في حصول الوزارة علي جائزة الإنجاز الخاص في مجال نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) لعام 2025، خلال مؤتمر مستخدمي ( Esri ) الدولى الذى عقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أهم ملفات ومجالات العمل

وشهد الاجتماع استعراض أهم ملفات ومجالات العمل بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وأهم البرامج والتطبيقات الخاصة بالشركة  في مجالات دعم اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات المحلية والتخطيط المحلي وتوفير البيانات الخاصة بالقدرات والميزات التنافسية بالمحافظات والفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار ، وكذا بحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية علي مستوي الوزارة والإدارة  المحلية وتحديد أولويات الدعم الفني المطلوب من الشركة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب وفد شركة Esri عن استعداد الشركة  الكامل لدعم جهود الوزارة والمحافظات وتحسين تقديم الخدمات في مختلف الملفات الأساسية في برامج وخطة عمل وزارة التنمية المحلية بما يخدم أولويات عملية التنمية بالمحافظات.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء علي استمرار التواصل والتنسيق لإعداد خطة تنفيذية تفصيلية للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة وتحديد أهم أولويات ومجالات العمل لخدمة دور الوزارة  .

التنمية المحلية منال عوض نظم المعلومات الجغرافية شركة ازري

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