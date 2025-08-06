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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الزمالك يفتح الباب أمام رحيل محمد عواد وصفقة تبادلية محتملة مع المصري

شوبير
شوبير
منار نور


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحركاته داخل نادي الزمالك لرحيل الحارس محمد عواد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ضمن خطط الجهاز الفني لتجديد دماء الفريق.


وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأربعاء:
"الزمالك منفتح على رحيل أحد حراسه هذا الصيف، وهناك اتجاه للاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة."

وأضاف: "محمد عواد لا يمانع في الرحيل، لكنه لم يحسم وجهته بشكل نهائي حتى الآن، في ظل وجود مفاوضات لإبرام صفقة تبادلية مع نادي المصري البورسعيدي تتضمن انتقال أحمد عيد الظهير الأيمن إلى الزمالك."

شوبير احمد شوبي الاهلي

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