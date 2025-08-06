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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الغربية تشهد توافد لافت من الأطفال للمشاركة في فعاليات "ارسم بسمة"

ثقافة الغربية
ثقافة الغربية
الغربية أحمد علي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم العديد من الفعاليات التثقيفية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار البرامج المقدمة مجانا من وزارة الثقافة خلال الإجازة الصيفية.

جهود هيئة قصور الثقافة 

في السياق، شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، استقبال فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، حيث شارك الأطفال بباقة منوعة من الورش الفنية داخل مواقع: بيت ثقافة السنطة، ومكتبة محلة أبو علي، وقصر ثقافة الطفل بطنطا، وقصر ثقافة غزل المحلة، ومكتبة ابيار، ومكتبة محلة حسن الثقافية.

دعم الشباب 

وضمن فعاليات "دوري المكتبات" ومبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، استعرضت مكتبة كفر حجازي أهم الحرف اليدوية، بإعتبارها جزء أصيل من الهوية المصرية، وذلك من خلال محاضرة بعنوان "تراث البوادي"، حيث تناولت شيماء عبد العليم، أخصائي الفنون والحرف اليدوية بالمكتبة، التعريف بفن الكروشيه، وبخاصة لأنه أحد العلامات المميزة للمجتمعات البدوية في مصر، لافتة إلى أن المرأة البدوية تستخدم عدد من الألوان الزاهية في صناعة الملابس، والمفارش، والحقائب، من خلال فن الكروشيه.

خطورة ظاهرة عمالة الأطفال

عن مخاطر عمالة الأطفال، أوضح سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، خطورة ظاهرة عمالة الأطفال على صحة الطفل ومستقبله، وأشار خلال محاضرة توعوية، أقيمت بقصر ثقافة طنطا، إلى أن تلك الظاهرة تعد تحديا صارخا لحقوق الإنسان، وبخاصة الطفل، مشيرا إلى أن جميع الإتفاقات الدولية نصت على تجريم عمالة الأطفال دون السن القانوني، وذلك ضمانا لحقوقهم في الحياة، والتعليم، والحماية، والرعاية المجتمعية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات توافد الاطفال ارسم بسمه ثقافة الغربية

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