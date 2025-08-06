ميسي جديد على رادار الزمالك قبل إغلاق الأبواب

كشف مصدر داخل نادي زد أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات رسمية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات للتعاقد مع جناح الفريق مصطفى سعد "ميسي"، في إطار خطة القلعة البيضاء لتدعيم مركز الجناح الأيمن قبل غلق باب القيد.

وأكد المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تواصل مع إدارة نادي زد لفتح باب المفاوضات بشأن انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويكثف الزمالك جهوده لحسم الصفقة سريعًا في ظل اقتراب موعد غلق باب القيد، وسعي إدارة النادي لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن باب القيد سيتم إغلاقه خلال وقت قصير، وتسارع جميع الأندية الزمن لإنهاء صفقاتها قبل الموعد النهائي.