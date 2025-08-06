برافو جون.. إشادة قوية من نجم الزمالك السابق قبل إغلاق القيد

أشاد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق بأداء جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد سلسلة من التحركات الناجحة التي قادها خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "براااااافوووو جون إدوارد، حل مشكلة القيد مع اتحاد الكرة، وإنهاء صفقة عدي الدباغ، وإخراج الجفالي إعارة، وإنهاء مشكلة تيدي أوكو ودخول فلوس للنادي.. الله ينور. جناح يمين تبقى عظمة.. كل الدعم."

وتأتي هذه الإشادة في ظل التحركات النشطة التي يشهدها الزمالك حاليًا لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد، وسط محاولات لإنهاء عدد من الصفقات المهمة، أبرزها التفاوض مع جناح أجنبي.