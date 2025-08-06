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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يُكرّم أوائل الشهادات العامة و الأزهرية والفنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في أجواءٍ ممزوجة بالبهجة والفخر، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة؛ لتكريم أوائل الطلاب في الشهادات العامةوالأزهرية والتعليم الفني، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية وأولياء الأمور.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن هذا التكريم يعكس تقدير المحافظة لجهود الطلاب وتفانيهم في التحصيل الدراسي، واعترافًا بما يقدمه أولياء الأمور من دعم متواصل وتضحيات مخلصة في سبيل تهيئة أبنائهم للنجاح، مشددًا على أن التعليم يظل ركيزة أساسية في خطط التنمية وبناء الإنسان، ومفتاحًا لمستقبل أكثر إشراقًا لرقي الاوطان. كما أشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج منظومة متكاملة يقف في مقدمتها المعلم، الذي يؤدي رسالته النبيلة بكل إخلاص، موجّهًا بتشكيل لجنة عليا لإجراء قرعة على عدد من رحلة العمرة بين جميع المعلمين و العاملين بالمدارس والمعاهد  الأزهرية على مستوى المراكز بالتعاون مع بعض رجال الأعمال.

كما أهدى الزملوط عدد من رحلات العمرة للطلاب الحاصلين على المركز الأول بالشهادة الثانوية العامة والأزهرية والمركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، بالإضافة إلى تكريم أوائل الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية وطلاب التربية الخاصة وخريجي أول دفعة من مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية ومنحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى هدايا مقدمة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص وسط إشادة واسعة من الحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام المحافظة بالمتفوقين.

هذا وتضمّن الحفل فقرات فنية وشعرية متميزة قدّمها طلاب قطاعي التعليم العام والأزهري، إلى جانب كلمات قيادات التعليم العام والأزهري، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة في دعم قطاع التعليم، وما تبذله من مبادرات حقيقية للنهوض بالمستوى التعليمي وخدمة أبناء المحافظة.

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