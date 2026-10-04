قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 6 ساعات .. فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسوان ينجح في إعادة «يد مبتورة»
«الجدار الفولاذي» .. وزير الخزانة الأمريكي يكشف تفاصيل الحملة ضد إيران وعزلها اقتصاديًا
عبد الله عمر: مواجهة جنوب أفريقيا «اختبار حقيقي جديد» لـ حسام حسن
خبير تربوي: الرياضيات تُنمّي التفكير المنطقي والناقد ولا يمكن الحكم على المنهج من أسبوع واحد
لمناقشة أوضاع المنتخب.. اجتماع رباعي بين أبوريدة والدرندلي وحسام وإبراهيم حسن عقب مواجهة جنوب إفريقيا
«أكسيوس»: أمريكا طردت دبلوماسييْن إيرانييْن بعد تجاهلهما أمر مغادرة أراضيها
لو عايز تثقف نفسك دينيًا.. كتب شرعية تنصح بها دار الإفتاء تنفع كل مسلم
أحد القائمين على «متصدقش» : تدوينات عبدالله قدري تكشف انتماءه للإخوان الإرهابية
إبراهيم فايق: كل ضيوف البرنامج مسئولون عن تصريحاتهم .. وحق الرد مكفول
وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية
«عبدالعاطي»: وحدة الدول العربية والأفريقية والحفاظ على الحدود المصرية «خطوط حمراء»
نائب رئيس اتحاد الكرة: كان يجب توضيح موقفنا من تصريحات حسام حسن عن «الشناوي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت.. يمنحك اليوم فرصة للتخفف من بعض الضغوط التي تراكمت خلال الفترة الماضية، وقد تشعر بأنك بحاجة إلى إعادة ترتيب حياتك بطريقة تمنحك قدرًا أكبر من الراحة والوضوح. لا تتعامل مع كل الأمور باعتبارها عاجلة، فاختيار ما يستحق تركيزك سيساعدك على استعادة توازنك وإنجاز ما هو مهم دون استنزاف.

برج الحوت اليوم على الصعيد المهني

قد تحتاج إلى التعامل مع بعض التفاصيل التي تم تأجيلها، وربما يكون إنهاؤها خطوة ضرورية حتى تتمكن من التركيز على أهداف جديدة. حاول ألا تحمل نفسك مسؤوليات تفوق قدرتك، وإذا احتجت إلى مساعدة فلا تتردد في طلبها. كما أن ترتيب جدولك مسبقًا سيجنبك الوقوع في ضغط غير ضروري.

برج الحوت اليوم على الصعيد العاطفي

تميل اليوم إلى البحث عن الشعور بالأمان والاهتمام في علاقتك. إذا كنت مرتبطًا، حاول أن تتحدث مع الشريك عما يدور بداخلك بدل الانسحاب أو انتظار أن يلاحظ الأمر من تلقاء نفسه، فالكلمات الواضحة قد تقرب المسافات بينكما. أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تنجذب إلى شخص تشعر معه بالراحة من اللقاءات الأولى، لكن لا تتعجل في بناء توقعات قبل التعرف إليه أكثر.

برج الحوت اليوم على الصعيد المالي

من الأفضل أن تضع حدودًا واضحة لمصروفاتك خلال الفترة الحالية، خصوصًا إذا كنت تميل إلى الإنفاق لمساعدة الآخرين أو لتحسين حالتك المزاجية. راجع التزاماتك القادمة وحدد المبلغ الذي يمكنك إنفاقه بأمان، وتأجيل بعض المشتريات غير الضرورية قد يمنحك مساحة مالية أفضل.

برج الحوت اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج إلى الاهتمام براحتك النفسية والجسدية وعدم تجاهل علامات الإرهاق. حاول الحصول على ساعات نوم كافية، وخصص وقتًا بعيدًا عن الضغوط والتفكير المستمر. كما أن ممارسة نشاط بسيط مثل المشي أو القيام ببعض التمارين الخفيفة يمكن أن تساعدك على تحسين مزاجك واستعادة نشاطك.

نصيحة اليوم لمولود برج الحوت

لا تحمل نفسك أكثر مما تستطيع؛ الاهتمام براحتك ليس تأجيلًا لمسؤولياتك، بل وسيلة لتستعيد طاقتك وتتعامل معها بصورة أفضل.

برج الحوت برج الحوت اليوم الحوت اليوم الحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل

حاول إسقاط طائرة.. وسائل إعلام أمريكية تكشف مفاجأة عن طيار فلاي دبي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

ترشيحاتنا

المنتخب السعودي

خالد طلعت يشيد بحارس المنتخب السعودي بعد التأهل لنهائي كأس الخليج

خالد الدرندلي

خالد الدرندلي عن رحلة جنوب السودان: مفيش تجاوز من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صورة من اللقاء

نصف نهائي كأس خليجي 27.. الإمارات تتقدم على عمان 1-0 في الشوط الأول

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد