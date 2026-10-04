قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ رام الله يثمن دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة
وفاة ضابط بالسلطة الفلسطينية بعد احتجازه عند نقطة تفتيش إسرائيلية في طولكرم
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا اتظلم وهو حي وبعد موته .. فيديو
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر
الرقيب محمد عبد العاطي.. صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر| بروفايل
أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة
نادية مصطفى تعلن وفاة الفنان جابر البلتاجي
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيفية استخراج رخصة بناء جديدة 2026 وعدد الأدوار
الرئيس السيسي يستضيف مأدبة غداء تكريما لرؤساء الدول والوفود الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة : حصر الأراضي المتاحة لإنشاء مدارس جديدة للقضاء على الفترة الثانية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بحضور اللواء مهندس يسرى عبد الله سالم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مصر، اجتماعًا لبحث التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة لبحث إمكانية توفير قطع أراضى مناسبة لإنشاء مدارس جديدة، والتوسع في إنشاء وزيادة أعداد المدارس الحكومية والتجريبية واليابانية بمختلف أحياء العاصمة، والقضاء على الفترة الثانية نهائيًا بكافة مدارس العاصمة بما يدعم العملية التعليمية.

شهد الاجتماع م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وم.  منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  واللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة  الشمالية، ود . همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وناقش الاجتماع حصر المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء منشآت تعليمية جديدة، وتوفير وتخصيص الأراضى المناسبة لإنشاء مدارس جديدة بمختلف أحياء القاهرة، وفقًا للاحتياجات والكثافات الطلابية بكل حى، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والتعامل مع الكثافات الطلابية، وتوفير أماكن للمدارس قريبة من سكن الطلاب.

كما تناول الاجتماع بحث التوسع في انشاء المدارس اليابانية وزيادة أعدادها، في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في هذا النوع من التعليم وإتاحته لأعداد أكبر من الطلاب.

محافظ القاهرة 

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة أعداد المدارس اليابانية والتوسع في التعليم الياباني، إلى جانب دعم التوسع في المدارس الحكومية والتجريبية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويتماشى مع  زيادة أعداد الطلاب، موجهًا بسرعة إعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة، ودراسة مدى صلاحيتها لإقامة المدارس، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد ارتفاعًا في الكثافات الطلابية

كما بحث الاجتماع موقف المدارس القائمة واحتياجاتها من المرافق، حيث وجه محافظ القاهرة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة استكمال وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية للمدارس، وإزالة أي معوقات أمام انتظام العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لوضع خطة واضحة للتوسع في إنشاء المدارس فى أقرب وقت بعد انتهاء حصر الأراضى الصالحة لإقامة مدارس،  بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء القاهرة.

الدكتور إبراهيم صابر مساعد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للأبنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

طقس اليوم

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التنسيقية تهنئ 9 من أعضائها بالفوز في انتخابات مكاتب لجان مجلس النواب

المهندس محمد مصطفى كشر

«الدمج ليس مجرد إلحاق بالمدرسة».. برلماني يضع حقوق الطلاب في صدارة أجندته بالشيوخ

مختار همام

مختار همام يكشف أجندة «إسكان النواب»: حسم ملف التصالح في الصدارة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد