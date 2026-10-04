مصادر طبية بغزة : تدمير 52% من الأجهزة المخبرية في القطاع يهدد بتوقف خدمات التشخيص

حذرت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم / الأحد / من خطر توقف خدمات المختبرات الطبية وانهيار قدرات التشخيص ومتابعة المرضى، في ظل خروج 52% من الأجهزة المخبرية عن الخدمة جراء الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي خلال حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تواجه نسبة كبيرة من الأجهزة المتبقية خطر التوقف المفاجئ.
وقالت قطاعات طبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن المنظومة المخبرية في القطاع تعاني "نقصًا حادًا وانهيارًا غير مسبوق" في قدراتها الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تشكل ركيزة أساسية لتشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في مختلف الأقسام الطبية.
وأوضحت أن المختبرات الطبية تفتقر إلى عدد من المقومات الضرورية لاستمرار عملها، وفي مقدمتها أجهزة الفحص الكيميائي، التي وصفتها بأنها "العمود الفقري للرعاية الطبية اليومية".
وبحسب البيان، تعرض 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية للتدمير وخرجت بالكامل عن الخدمة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، في حين تعاني 30% من الأجهزة التي لا تزال تعمل من التهالك وكثرة الأعطال.
وأضافت أن الأجهزة المتبقية تفتقر بصورة حادة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانتها، ما يضعها أمام خطر "التوقف التام والمفاجئ في أي لحظة".
وتأتي أزمة المختبرات في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الصحي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، بعد استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرة المرافق الطبية على تقديم خدماتها، وخصوصًا لمرضى السرطان والأمراض المزمنة.