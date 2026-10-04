المستشار الألماني: قدمنا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، اليوم الأحد، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو (13ر1 مليار دولار أمريكي) إلى جانب حزمة دعم لقطاع الطاقة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى كييف.

وقال المستشار الألماني -حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نسختها الإنجليزية- "إن هذه الزيارة تؤكد أننا لن نرضخ للترهيب، ولن نرضخ أيضا لهجوم بطائرة مسيرة يحدث في الوقت نفسه الذي نجري فيه زيارتنا".

وكان المستشار الألماني قد وصل في وقت سابق من اليوم- في زيارة غير معلن عنها- إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) برفقة وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايخه، ووفد يضم شخصيات اقتصادية ألمانية بارزة.