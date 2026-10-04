منال عوض : إنهاء 1950 معاملة متأخرة بالمراكز التكنولوجية بجنوب سيناء وإزالة عقار مخالف بشرم الشيخ

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميداني الذي قامت به لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، علي محافظتي الغربية وجنوب سيناء خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026 ، وذلك في إطار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على وحدات الإدارة المحلية، وقياس مستوى الأداء، والاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض، من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن اللجنة قامت بمأمورية لفحص شكاوى المواطنين بنطاق محافظة الغربية، حيث شملت أعمال المرور مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحي أول المحلة وحي ثان المحلة، وذلك للوقوف على أسباب الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة المحلة الكبرى والأحياء التابعة، تم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والمشروعات التي بدأ تنفيذها خلال الأعوام السابقة، وسداد أي مستحقات للمقاولين، والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة.

الغربية

وأضاف التقرير أنه استجابة لنتائج أعمال اللجنة، وافق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية على تشغيل عدد 2 مكنسة سبق إعارتهما لخدمة بعض مراكز المحافظة، لرفع الأتربة بأحياء أول وثان المحلة ، وذلك بعد رفع كفاءتهما الفنية والتشغيلية وإعداد خطة لتشغيلهما بصورة مستمرة، حيث تم تشغيل المكنسة الخاصة بحي أول المحلة أثناء تواجد اللجنة، وجارٍ الانتهاء من إعادة رفع الكفاءة الفنية للمكنسة الخاصة بحي ثان المحلة لدخولها الخدمة .

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من مستوى النظافة بمركز ومدينة المحلة والأحياء التابعة، فقد تم التوجيه بالبدء في طرح أعمال كنس الشوارع وجمع القمامة كأولوية أولى بمركز ومدينة المحلة والأحياء التابعة، بما يسهم في رفع مستوى النظافة بصورة منتظمة، كما تم التوجيه بالالتزام بالقوانين والكتب الدورية واللوائح المنظمة لأعمال جراجات الحملات الميكانيكية بالأحياء، وإجراء الصيانات الدورية للسيارات والمعدات، وسرعة إصلاح المعدات المعطلة، والالتزام بميكنة أعمال الحملة الميكانيكية والربط بالمركز التكنولوجي، وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها، حفاظًا على الأصول.

وكشف التقرير، أنه تم فحص شكوى أحد المواطنين بحي أول المحلة ، عن وجود مخالفات شابت ملف الترخيص الصادر للعقار الكائن في 12 شارع محمد دعبس حيث تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية أثناء تواجد اللجنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

جنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء، أوضح التقرير أن لجنة من قطاع المتابعة قامت بالمرور الميداني المفاجئ والتفتيش على أعمال عدد من الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، شملت شرم الشيخ ودهب ونويبع وأبو زنيمة، وذلك لمتابعة مستوى الأداء ورفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتم خلال المرور إنهاء نسبة كبيرة من المتأخرات بالمراكز التكنولوجية، والتي بلغت 1950 معاملة كانت تمثل متأخرات لدى الإدارات الخلفية، من بينها بعض المتأخرات الخاصة بملفات التصالح وفقًا لقانون البناء، مع التوجيه بسرعة استيفاء متأخرات ملفات التصالح والبت فيها من خلال اللجان المختصة.

كما استهدفت أعمال اللجنة المرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية ورفع الإشغالات بمنطقة المشربة والمشاية بمدينة دهب، مما أسفر المرور عن تنفيذ إزالة لعقار بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، لقيامه بالبناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة.

كما أشار التقرير إلى تميز مستوى النظافة بنطاق الوحدات التي تم المرور عليها، مع التوجيه بمراجعة القيم المستحقة لمعدات النظافة المؤجرة للشركات، بما يتفق مع القيم السوقية الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ 100% من المستهدف من الخطة الاستثمارية بالمحافظة عن العام المالي المنقضي.

وفيما يتعلق بمنظومة المحال العامة، تم مراجعة منظومة العمل وما ارتبط بها من تراخيص الإشغال، كما استهدفت أعمال اللجنة تعظيم إيرادات المحافظة من خلال مراجعة منظومة المديونيات المستحقة، إلى جانب مراجعة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية والتوجيه بإعادة النظر في بعض المركبات المكهنة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار أعمال التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على مختلف وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، من القطاعات المعنية بالوزارة للتأكد من انتظام العمل، ورفع كفاءة الأداء، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة.