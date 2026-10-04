قصف وغارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان وتفجير كبير في منطقة وادي حسن
تعرضت مناطق عدة في جنوب لبنان، مساء اليوم الأحد، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، حيث استهدف القصف المدفعي بلدة المنصوري، بالتزامن مع عملية تمشيط باتجاه البلدة.
كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف بلدة برعشيت في القضاء نفسه.
وفي القطاع الغربي، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في منطقة وادي حسن عند أطراف بلدة مجدل زون، في وقت تعرض حرج بلدة كونين لقصف مدفعي متقطع.
وفي بلدة صريفا، انفجر جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي عند أطراف البلدة، من دون وقوع إصابات.
كما عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إحراق مزيد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية، في ظل استمرار القصف والاعتداءات على عدد من البلدات والقرى الجنوبية.