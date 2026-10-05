يتهم مدرسًا بالتعدي بالضرب على حفيده داخل سنتر دروس في البحيرة

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واقعة اتهام جد لمدرس بأحد مراكز الدروس الخصوصية بالتعدي على حفيده بالضرب، والتسبب في إصابته بإصابات بالغة، وذلك عقب عودة الطفل من السنتر الذي يتلقى فيه دروسًا.

مدرس يعتدي على صغير في سنتر دروس بالبحيرة



وقال الجد إنه فوجئ عقب عودة حفيده من السنتر بوجود إصابات ظاهرة وجروح وكدمات بجسده، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات، أخبرهم الطفل، بحسب أقوال الأسرة، بأن المدرس داخل السنتر من تعدى عليه بالضرب المبرح.



وعلى الفور، توجهت أسرة الطفل إلى مركز الشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، متضمنًا اتهام المدرس بالتعدي على الطفل وإحداث الإصابات التي لحقت به، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة ما حدث، وسماع أقوال الطفل وأسرته والمشكو في حقه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.