السجن المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش بأسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، بمعاقبة، عامل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، وحضور هشام جمال عبد اللطيف وكيل النائب العام و أمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 1367 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " ناصر . ج . ب " 44 عاما، عامل ، والمسجل في 5 قضايا سابقة مخدرات بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بصورة نصف الجملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه وانه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة استهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة عزبة خلف وتمكنت القوة من ضبط المتهم .

وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 قطعة لمخدر الحشيش وكذا سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" ومبلغ مالي 530 جنيها و تليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وتقطيع المواد المخدرة.