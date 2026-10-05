وكيل الصحه بالغربية تتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد.. ونسب التنفيذ تتجاوز 95%

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية داخل مستشفى السنطة الجديد، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات الأعمال والتجهيزات، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع أكثر من 95% وخلال الجولة تفقدت عددًا من الأقسام والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بالمستشفى، من بينها أقسام الطوارئ، والغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، كما تابعت موقف الأعمال والتجهيزات النهائية تمهيدًا للانتهاء من المشروع وبدء تشغيله وفقًا للخطط الموضوعة.

توجيهات صحة الغربية



وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية ، بمتابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والحرص على سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة .

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت وكيل وزارة أن مستشفى السنطة الجديد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، لما يضمه من إمكانات وتجهيزات حديثة وأقسام طبية متنوعة، مشيرة إلى أن المديرية تواصل المتابعة الميدانية المستمرة للمشروع للتأكد من الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات وفق أعلى معايير الجودة، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت.

تكثيف حملات والقوافل

كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المتبقية، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات النهائية ، بما يضمن جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متميزة تليق بأهالي مركز السنطة، وتدعم جهود الدولة في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.