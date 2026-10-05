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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مجلس الدولة يتابع انتظام العمل بدوائر المحكمة الإدارية العليا

المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب
المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب
أ ش أ

قام المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بدوائر المحكمة الإدارية العليا، حيث حرص على لقاء رؤساء وأعضاء الدوائر، والاطمئنان على انتظام انعقاد الجلسات وسير العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة بذل الجهد في أداء الرسالة القضائية، والحرص على سرعة الفصل في الدعاوى، بما يحقق العدالة الإدارية الناجزة ويكفل حسن سير مرفق العدالة.

وخلال الجولة، التقى رئيس مجلس الدولة بالمستشارين أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وتناول اللقاء التأكيد على ما تقتضيه رسالة القضاء من تجرد واستقلال ونزاهة، والحرص على إعلاء سيادة القانون، وبذل أقصى الجهد في سبيل تحقيق العدالة وصون حقوق المتقاضين، بما يعزز الثقة في القضاء ورسالة مجلس الدولة.

كما عقد رئيس مجلس الدولة اجتماعًا مع المستشارين أعضاء إدارة التفتيش الفني بالمجلس، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتصلة باختصاصات الإدارة وأعمالها، وما تضطلع به من دور في إطار منظومة العمل القضائي بالمجلس، مؤكدًا أهمية الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بكل دقة وتجرد، وبما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل.

وفي إطار مباشرة رئيس مجلس الدولة لمهامه القضائية مع بدء العام القضائي الجديد، انعقدت جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسته، حيث باشر نظر القضايا المدرجة بجدول الجلسة، في مستهل أعمال العام القضائي الجديد.

وتأتي هذه الجولة واللقاءات في إطار حرص رئيس مجلس الدولة على التواصل المباشر مع المستشارين، ومتابعة انتظام العمل بمختلف دوائر المجلس، والتأكيد على قيم وتقاليد العمل القضائي، بما يسهم في الارتقاء بالأداء القضائي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة، وحسن سير مرفق العدالة، وكفالة حقوق المتقاضين.

المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة العام القضائي الجديد

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